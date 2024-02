Argentina: Milei sferza i deputati sulla Legge omnibus, la storia giudicherà se a favore del popolo o della casta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha sferzato i deputati a mettere quanto prima ai voti la cosiddetta "Legge omnibus", l'imponente pacchetto di norme pensate per riformare nel profondo ampi segmenti della politica e dell'economia. "È il momento che i rappresentanti del popolo decidano se mettersi dal lato della libertà degli argentini o da quello dei privilegi della casta e della repubblica corporativa", si legge in una nota dell'ufficio del presidente, emessa nelle ore in cui la Camera, dopo un dibattito prolungato più del previsto, deve dare il primo via libera al testo. Il governo ha "ascoltato i suggerimenti" e apportato le modifiche del caso, come l'eliminazione del pacchetto di norme fiscali, "e siamo arrivati a un testo di consenso". Il Paese è arrivato a un momento "di svolta": il governo anteriore ha lasciato un Paese devastato", scrive Milei ricordando i numeri della crisi economica e sociale. "È evidente che il sistema precedente ha fallito e che il potere esecutivo ha bisogno con urgenza degli strumenti per riformare l'economia, liberare le forze produttive, far sì che il settore privato possa creare impiego e che lo Stato possa garantire l'ordine". La "storia giudicherà" i parlamentari in base al fatto che il loro lavoro sia stato "a favore degli argentini" o abbia continuato a "impoverire il popolo". (Abu)