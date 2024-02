Roma: al via domani abbattimento di 14 alberi in via Ozanam a Monteverde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, sabato 3 febbraio, e dopodomani, domenica 4 febbraio, inizieranno i lavori del dipartimento Ambiente comunale per abbattere 14 alberi pericolosi in via Ozanam a Monteverde a Roma. I lavori proseguiranno anche durante il successivo fine settimana. Si tratta di una delle strade del quartiere Monteverde ritenute a rischio dopo che, a causa del crollo di un albero nella vicina via di Donna Olimpia ha perso la vita una donna di 80 anni a novembre scorso. In una nota, pubblicata sui social network, il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti, ha spiegato che "a seguito di rilevazioni tecniche, 14 alberi sono stati individuati come ad alto e immediato rischio crollo e dovranno essere abbattuti. Questi alberi sono stati sottoposti a una doppia verifica tecnica, una prima effettuata da parte di un agronomo intervenuto nell’ambito della progettazione degli interventi di riqualificazione previsti nel piano giubilare e poi da parte un secondo agronomo incaricato questa volta dal dipartimento Tutela Ambientale. Ambedue hanno determinato la classificazione in classe D di questi 14 alberi: rischio crollo alto e immediato. Gli altri alberi presenti, saranno oggetto di importanti interventi di potatura". (segue) (Com)