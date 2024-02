Sardegna: ministero Istruzione, campus itinerante “Scuola Futura” a Cagliari dal 2 al 5 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con Scuola Futura – afferma Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito – abbiamo inaugurato un viaggio che toccherà tutte le regioni d’Italia per valorizzare i tanti progetti Pnrr del ministero e quello che stiamo facendo per la scuola: con la riforma dell’istruzione tecnica e professionale e il potenziamento delle materie Stem vogliamo garantire ai nostri ragazzi una formazione altamente qualificata, in linea con le esigenze richieste dalle imprese nelle varie aree del nostro Paese. Lunedì prossimo sarò a Cagliari per incontrare i tanti studenti, dirigenti, docenti e personale scolastico e illustrare gli interventi effettuati sul territorio grazie ai fondi Pnrr per la messa in sicurezza e l’efficientamento degli edifici, il potenziamento dell’offerta formativa (con la realizzazione di laboratori 4.0 e il maggiore utilizzo della didattica digitale integrata), il contrasto alla dispersione scolastica e l’erogazione di un numero sempre più alto di servizi. La Sardegna è una regione ricca di bellezza e dalle enormi potenzialità: una scuola di grande qualità può essere decisiva nel favorirne lo sviluppo”. Il ministro Valditara sarà a Cagliari lunedì 5 febbraio a partire dalle 13.15, per visitare Scuola Futura Campus e incontrare i tanti studenti, docenti, dirigenti e lavoratori della scuola lì presenti. (Com)