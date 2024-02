Governo: Sgarbi, delibera Antitrust fa riferimento a lettere anonime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentare un libro o una mostra, uno spettacolo corrisponde al racconto dell'arte ed è perfettamente coerente con la funzione di sottosegretario. “Oggi è arrivata la delibera – senza sanzioni – dell'Antitrust che mette in discussione queste mie attività attraverso due lettere anonime”. Lo ha detto il dimissionario sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ospite a “Prima di domani” su Retequattro. “Io me ne sono andato solo per l’Antitrust”, ha sottolineato Sgarbi, che ha aggiunto: “Ho scoperto dei quadri, li ho fatti restaurare e li ho messi in mostra: questa è stata la mia colpa”. (Rin)