Gaza: Blinken sente omologo saudita prima della visita a Riad, focus su ostaggi

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, in vista del suo viaggio in Medio Oriente che prenderà il via dopodomani, domenica 4 febbraio. Durante la telefonata, riferisce una nota del dipartimento di Stato, le parti hanno discusso il lavoro che stanno portando avanti per la pace e una maggiore integrazione in Medio Oriente, con garanzie di sicurezza per israeliani e palestinesi. Particolare attenzione è stata dedicata al conflitto in corso nella Striscia di Gaza, e alla necessità di concordare una pausa umanitaria che consenta la liberazione di tutti gli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas. (Was)