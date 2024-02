Stellantis: Lo Russo scrive a Meloni, preoccupati per futuro impianti dopo dichiarazioni Tavares

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scrivo per manifestarle la mia profonda preoccupazione per le recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares in merito alle sorti degli impianti di produzione automobilistica in Italia. Sono le prime parole della lettera inviata dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo al premier Giorgia Meloni per esprimere preoccupazione sulle sorti dello storico stabilimento Stellantis di Mirafiori dopo le dichiarazioni dell'ad Tavares. "Il 20 settembre 2022, di concerto con il Presidente Alberto Cirio, la Città di Torino ha siglato un protocollo con la Regione Piemonte e il Gruppo Stellantis, accordo che prevede la produzione della 500 elettrica, il montaggio della linea Maserati, con motorizzazione tradizionale, Hybrid e full electric, e la scelta di realizzare nello storico stabilimento di Mirafiori l’hub Europeo per il recupero funzionale dei veicoli elettrici ed il Battery Technology Center, quest’ultimo inaugurato l’8 settembre 2023 - ha continuato Lo Russo -. (segue) (Rpi)