Roma: sabato, domenica e lunedì restrizioni alla circolazione stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore del Pm10 supera il limite e scattano a Roma i divieti parziali alla circolazione stradale per i veicoli privati. L’allarme smog arriva dalla rete urbana di monitoraggio i cui risultati dei giorni scorsi ha fatto registrare superamenti delle soglie limite del Pm 10. Le previsioni meteo dei prossimi giorni, inoltre fanno ipotizzare il permanere di una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni di inquinanti atmosferici. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini per il Campidoglio si è reso necessario intervenire con misure idonee a limitare la circolazione dei veicoli a maggior impatto ambientale. Pertanto, con Ordinanza del Sindaco del 2 febbraio 2024 si dispone il “divieto della circolazione veicolare privata, nell'area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della Ztl ‘Fascia Verde’ (oltre ai divieti permanenti già previsti nell'Ordinanza del sindaco n. 115/2023) (segue) (Com)