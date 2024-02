Roma: sabato, domenica e lunedì restrizioni alla circolazione stradale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 3 febbraio, dalle 7.30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 19 divieto autovetture alimentate a benzina euro 3, a gasolio euro 4 e ciclomotori e motoveicoli (a 3 e 4 ruote) alimentati a gasolio euro 2. Dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 19, divieto per autoveicoli alimentati a benzina euro 3 e a gasolio euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie n1, n2 e n3). Domenica 4 febbraio 2024, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, divieto per autovetture alimentate a benzina fino a euro 3 e a gasolio fino a euro 4; autoveicoli adibiti al trasporto merci (categorie n1, n2 e n3) alimentati a benzina fino a euro 3 e a gasolio fino a euro 4; ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote fino a euro 1 e ciclomotori e motoveicoli, a 3 e 4 ruote, alimentati a gasolio fino a euro 2. (segue) (Com)