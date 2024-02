Roma: sabato, domenica e lunedì restrizioni alla circolazione stradale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 5 febbraio 2024 dalle 9 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19 divieto per autovetture alimentate a benzina euro 3, a gasolio euro 4, ciclomotori e motoveicoli (a 3 e 4 ruote) alimentati a gasolio euro 2; dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20:30 divieto per autoveicoli alimentati a benzina euro 3 e a gasolio euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie n1, n2 e n3). Inoltre, nelle giornate del 3, 4 e 5 febbraio sull'intero territorio comunale, si dispone il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non rispettano i valori di emissione previsti almeno per la classe 3 stelle (d.m. n. 186 del 7 novembre 2017); il divieto assoluto di combustioni all'aperto per qualsiasi tipologia; il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; il potenziamento del lavaggio delle strade. (Com)