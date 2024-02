Roma: Melito (Pd), commissione su scuola formazione capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla modifica della macro - struttura che ha riguardato la scuola di formazione dei dipendenti, ho richiesto al Presidente Riccardo Corbucci una commissione che faccia chiarezza in merito allo spostamento della direzione all'interno del Dipartimento che si occupa del personale. Auspico al più presto un approfondimento sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta". Cosi in una nota la Consigliera Capitolina Antonella Melito, Vice Presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto ed Innovazione tecnologica. (Com)