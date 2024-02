Fisco: Maisto (Studio Maisto e Associati), delega prevede allineamento sanzioni tributarie con Stati europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delega fiscale “prevede un allineamento delle sanzioni tributarie ai livelli degli altri Stati europei. L'attuazione di questo principio potrebbe comportare una significativa riduzione delle sanzioni posto che la sanzione minima base in Italia è pari al 90 per cento, di gran lunga superiore alla media del 10 per cento prevista nella maggior parte degli Stati europei”. Lo ha detto Guglielmo Maisto, docente di diritto tributario e Partner Fondatore dello Studio Maisto e Associati, in occasione della sesta edizione de “La Ripartenza. Liberi di pensare” di Nicola Porro. Sui tempi della giustizia tributaria in Italia ha sottolineato come “la misura dovrebbe ridurre in modo consistente i ricorsi in primo grado che, nel solo anno 2022, sono stati circa 146 mila”. La riduzione dei ricorsi in primo grado “dovrebbe, inoltre, influire positivamente sulla durata media complessiva dei tre gradi di giudizio, ad oggi superiore ai 9 anni, nonché agevolare lo smaltimento dei procedimenti pendenti” ha concluso Maisto.(Rem)