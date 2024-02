Piemonte: ospedale Pellerina, Ati Project è offerta più vantaggiosa presto l'aggiudicazione definitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche per la progettazione del nuovo ospedale dell'area Nord Ovest di Torino nell'area del parco della Pellerina. Dopo l'esame delle sei offerte oggi la commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria e l'offerta più vantaggiosa è risultata quella presentata dal raggruppamento composto da Ati Project, con Ferrari, Giraudo e associati s.r.l. Stp, 3 E Ingegneria srl, P'arcnouveau e Sma Progetti. Ora la Regione procederà alla verifica della documentazione amministrativa in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta, per arrivare, nelle prossime settimane, all'aggiudicazione definitiva. A quel punto scatteranno i 150 giorni previsti per la progettazione. (Rpi)