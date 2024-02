Francia: Parigi, domenica referendum su aumento costi stazionamento Suv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 4 febbraio a Parigi si terrà una votazione sulla possibilità di triplicare le tariffe per lo stazionamento dei Suv. "A favore o contro la creazione di una tariffa specifica per lo stazionamento di macchine individuali pesanti, ingombranti, inquinanti?", è la domanda che verrà posta ai circa 1,3 milioni di cittadini che saranno chiamati alle urne. Nel caso in cui dovesse vincere la risposta affermativa, i proprietari di vetture termiche o ibride superiori a 1,6 tonnellate o elettriche di 2 tonnellate dovranno pagare 18 euro l'ora per i quartieri (arrondissement) centrali e 12 euro per quelli esterni. Il comune fa sapere che saranno esenti "i residenti parigini e i professionisti sedentari stazionati nelle zone (...) autorizzate, i conducenti di taxi nelle stazioni apposite, gli artigiani, i professionisti sanitari". (Frp)