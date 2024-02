Sport: Final Eight basket a Torino, +11 per cento rispetto alla scorsa edizione con finale già sold out

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 36 mila i biglietti già venduti per le Final Eight di basket che si svolgeranno dall'14 al 18 febbraio a Torino. Un dato in crescita dell'11 per cento rispetto alla scorsa edizione con la finale già sold out e le semifinali vicine al tutto esaurito. i sfideranno sul parquet dell’Inalpi Arena la Umani Reyer Venezia, Germani Brescia, Virtus Segafredo Bologna, EA7 Emporio Armani Milano, Dolomiti Energia Trentino, Unahotels Reggio Emilia, Generazione Vincente Napoli Basket e Estra Pistoia per assegnare la Coppa Italia 2024. L'evento sarà anche l'occasione per accogliere nuovi turisti e raccontare il territorio: "Ogni evento sportivo che arriva in città è per noi un’occasione per presentare il meglio del nostro territorio a pubblici diversi, turisti, appassionati, Torinesi e non - ha affermato Dario Gallina, presidente della Camera di commercio Torino -. Per farlo coinvolgiamo le nostre migliori aziende dell’enogastronomia, i Maestri del Gusto e i produttori dei vini Torino Doc e dei formaggi Torino Cheese sia per garantire in questi giorni un’accoglienza di altissima qualità, sia per offrire ai turisti numerosi spunti e motivi per tornare", ha concluso. (Rpi)