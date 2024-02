Ucraina: Crosetto, Russia distorce mie dichiarazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Come sempre accade, la portavoce del ministero degli Esteri della Federazione Russa Marija Zakharova strumentalizza le mie parole. L'Italia è seconda, dopo la Germania, negli aiuti a Kiev dentro la Ue e non certo a livello globale. A me stanno a cuore tutte le vite, ucraine e russe, e lavoro per la pace ma per far finire la guerra conosco un solo modo e molto semplice: la Russia smetta di attaccare un paese libero e sovrano, bombardandolo ogni giorno da due anni e cercando di occuparlo". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto in una nota.(Com)