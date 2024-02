Giustizia: Nordio, abuso d'ufficio andrebbe depenalizzato, nostro arsenale normativo contro corruzione è più severo d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abuso d'ufficio” è il classico caso di quello che oggi è reato e che, andrebbe sanzionato esclusivamente in via amministrativa”. “Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenuto a Milano alla sesta edizione dell'evento “La Ripartenza, liberi di pensare”, nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. “Visto che siamo stati accusati di voler favorire la corruzione e addirittura hanno invocato una presunta direttiva europea contro l'abuso che non c'è, ma direttiva europea recepisce un invito della Convenzione di Merida che ci impone la massima severità contro la corruzione e il nostro arsenale normativo contro la corruzione è giustamente, il più severo d'Europa, perché la corruzione è un fattore di deviazione della concorrenza leale, ma se si fa di questo una sorta di reato grimaldello per arrivare dove si vuole arrivare, allora tutto si sfascia”.(Rem)