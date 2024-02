Roma: assessore Urbanistica, minacce a Voci, vili e inqualificabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le minacce rivolte ad Alberto Voci e alla sua famiglia sono vili e inqualificabili.Attaccare chi da sempre si batte per migliorare la qualità della vita delle persone che vivono al Laurentino 38 significa attaccare tutti quelli che lavorano per migliorare questa città, in primis i suoi quartieri più fragili. Oltre a condannare in modo fermo e deciso queste azioni e ad esprimere la mia vicinanza ad Alberto e ai suoi familiari voglio chiarire che chi compie questi gesti avrà sempre contro un'Amministrazione che invece lavora proprio per valorizzare questi territori, migliorare la vita degli abitanti e soprattutto favorire un confronto democratico che rifiuti categoricamente la violenza". Così in una nota l'Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. (Com)