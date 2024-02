Piemonte: a i3 Sviluppo Italia 6 immobili della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invimit Sgr, società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Regione Piemonte hanno annunciato oggi la consegna al Fondo i3-Sviluppo Italia (Comparto Regione Piemonte) di sei immobili a Torino per valorizzare il portafoglio immobiliare della Regione attraverso l'affitto, la vendita o la ristrutturazione degli edifici apportati al Fondo. "Con questo accordo la Regione attiva una modalità di gestione innovativa, sia del proprio patrimonio immobiliare sia della sua valorizzazione, grazie al contributo professionale e all'esperienza di Invimit - hanno affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore al Patrimonio, Andrea Tronzano -. La Regione non è un'agenzia immobiliare e ha il dovere di gestire il proprio patrimonio con oculatezza e preservando le risorse pubbliche. L'abbiamo realizzato con il trasloco al Grattacielo Piemonte, che garantisce ogni anno un risparmio tra gli 11 e i 18 milioni di euro, l'abbiamo fatto con il palazzo di piazza Castello, ceduto alla Corte dei Conti e quindi rimasto nel patrimonio pubblico, e lo facciamo ora con questi immobili", hanno concluso. (Rpi)