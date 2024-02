Giustizia: Nordio, indipendenza di giudizio della magistratura è molto elevata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indipendenza di giudizio della magistratura, "per fortuna, è ancora molto elevata, anche se se ne dà una rappresentazione ingannevole". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenuto a Milano alla sesta edizione dell'evento “La Ripartenza, liberi di pensare”, nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. auspicando che si possa ridurre il fenomeno dei politici che criticano le sentenze e dei magistrati che criticano le leggi. "Non è vero che la magistratura sia una casta o una corporazione - ha proseguito - o può essere vero entro certi limiti per quanto riguarda alcuni privilegi. Ma quando hanno la toga addosso il 90 e passa per cento dei magistrati dimentica le sue convinzioni politiche". Incalzato da Porro che gli ha fatto notare alcune dichiarazioni e alcune critiche alle leggi del governo il ministro ha replicato che non tutti le fanno e "non quando indossano la toga e giudicano, ma quando fanno raduni di correnti". Il ministro ha poi evidenziato che "nel mio mondo ideale il politico non deve criticare le sentenze e il magistrato non deve criticare le leggi, però è un mondo ideale, ormai sono 30 anni che i politici criticano le sentenze e i magistrati criticano le leggi". Quindi, ha chiesto il ministro "non dobbiamo illuderci che il fenomeno possa essere eliminato, speriamo possa essere ridotto”. (Rem)