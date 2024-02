Milano: conclusa la sesta edizione "La Ripartenza, liberi di pensare" di Nicola Porro sui temi dell'economia italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Porro ha intervistato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il quale ha dichiarato: "È ormai pacifico il fatto che viviamo in un regime di panpenalismo. Sono molti i reati cosiddetti bagatellari che devono essere trasformati in sanzioni amministrative. Quando però tocchi questi settori si sollevano proteste. L'abuso d'ufficio è il classico reato che andrebbe sanzionato in via esclusivamente amministrativa. Essere garantisti significa garantire la certezza di una pena equilibrata e proporzionata al fatto commesso e salvaguardare, al contempo, la presunzione di innocenza. Naturalmente, poiché la tecnologia corre più veloce delle norme si creano delle violazioni di beni protetti che un tempo non erano tali. In questo senso, c'è un'evoluzione del crimine che deve far riflettere". Per Marcello Viola, Procuratore capo di Milano, "l'approccio sano tra giustizia e imprese deve essere quello della consapevolezza delle interferenze possibili tra giustizia ed economia. Bisogna essere consapevoli delle responsabilità che si assumono in iniziative sia investigative che processuali. Il tema è complesso. Un sistema giudiziario che non funziona diventa un freno rispetto alle prospettive di sviluppo, rallenta gli investimenti, l'attrattività da parte degli investitori anche stranieri". (segue) (Com)