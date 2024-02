Milano: conclusa la sesta edizione "La Ripartenza, liberi di pensare" di Nicola Porro sui temi dell'economia italiana (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefania Radoccia, Managing Partner Tax & Law di EY in Italia, ha rilevato che "Da troppo tempo il tema del lavoro non è al centro del dibattito e invece è assolutamente centrale. E ne sono convinti anche i manager e gli imprenditori che abbiamo intervistato insieme a SWG: per il 74 per cento di loro, politiche del lavoro non all'altezza della situazione penalizzano l'attrattività del Paese e delle aziende italiane. È quindi fondamentale muoversi rapidamente e in maniera efficace, attraverso una riforma organica del lavoro che si parli con la nostra politica industriale. Questo per evitare che il mismatch di competenze, anche alla luce dell'accelerazione tecnologica legata all'IA, diventi incolmabile e non sia più possibile intervenire concretamente su salari e produttività". Secondo Stefano Lucchini, Chief Insitutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo: "La trasformazione che stiamo vivendo in questo momento porterà rivoluzioni enormi. La velocità dei cambiamenti tecnologici in atto è tale per cui l'intelligenza artificiale sta diventando sempre di più un punto di riferimento in molti settori". (Com)