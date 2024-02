Usa: Biden partecipa alla cerimonia per le salme dei tre militari uccisi in Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha partecipato insieme alla moglie Jill al “dignified transfer”, cerimonia che le Forze armate del Paese organizzano per rendere omaggio al ritorno delle salme dei soldati morti all’estero durante il servizio, in onore dei tre militari che sono morti domenica scorsa dopo un attacco di droni contro la base Tower 22, in Giordania. Le salme dei tre soldati – William Rivers, Breonna Moffett e Kennedy Sanders – sono arrivate oggi alla base dell’Aeronautica statunitense a Dover, in Delaware, dove tradizionalmente si svolge la cerimonia. Biden e la First Lady hanno anche avuto un incontro privato con le famiglie dei soldati. (Was)