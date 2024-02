Gaza: ambasciatrice Usa all’Onu, progressi per rafforzare aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti che stanno negoziando un accordo per il conflitto nella Striscia di Gaza stanno facendo progressi verso un rafforzamento degli aiuti umanitari ai civili nella regione. Lo ha detto l’ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, durante la riunione odierna del Consiglio di sicurezza dell’Onu. “Le trattative hanno bisogno di tempo, e non siamo ancora in grado di fornire una indicazione precisa per quanto riguarda le tempistiche”, ha precisato la diplomatica statunitense. (Was)