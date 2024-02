Veneto: presentato report 2023 dell'attività Polizia locale di Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata, è stato presentato il report 2023 dell'attività della Polizia locale del comune di Venezia. "I numeri sull'attività 2023 – ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce - della nostra Polizia locale sono testimonianza di un importante lavoro le cui direttrici d'azione sono: prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria con particolare attenzione alle zone interessate dai fenomeni; la tutela della legalità e dissuasione di ogni condotta illecita; il contrasto al degrado. Un grande lavoro è stato fatto anche con il programma Oculus, con numeri rappresentativi che nel 2023 confermano l'impegno di questa amministrazione per il contrasto al degrado e per la promozione della legalità, con ben 130 interventi di bonifica e sgombero. Attività che permettono di mantenere un ambiente urbano più sicuro e privo di situazioni di degrado". "Di fondamentale importanza – ha sottolineato - per le indagini e come strumento di deterrenza è il nostro sistema di video sorveglianza che è in continua implementazione con il potenziamento delle attività di controllo attraverso il Cotv, in cui convergono tutte le telecamere per il presidio costante e per l'invio immediato di pronto intervento. Il 2023 è stato un anno di notevole impegno che ha prodotto risultati tangibili, sia sul piano interforze con 665 servizi di cui 108 nell'operazione 'Alto impatto', attività coordinate dal prefetto di cui fa parte anche la nostra Polizia locale, sia per quanto riguarda la sicurezza urbana e la legalità. Il mio ringraziamento al comando della Polizia locale e a tutti gli agenti impegnati nel grande lavoro. Ringrazio inoltre il prefetto, il questore, il comandante generale dei Carabinieri, della Guardia di finanza, i militari di 'strade sicure' e le donne e gli uomini delle forze dell'ordine". (segue) (Rev)