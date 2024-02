Veneto: presentato report 2023 dell'attività Polizia locale di Venezia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2023 – ha commentato il comandante generale, Marco Agostini -, nell'obiettivo di aumentare la sicurezza e il senso di sicurezza dei cittadini, a conclusione del concorso pubblico sono stati assunti 70 nuovi agenti di polizia locale, sono stati acquistati 70 mezzi terrestri e cinque imbarcazioni, tutti con motori elettrici o ibridi. Nel corso dell'anno sono giunte alla Centrale operativa 36.277 segnalazioni con richiesta di intervento al centro operativo telecomunicazioni e videosorveglianza. Il Cotv è, infatti, uno dei principali servizi della Polizia locale di Venezia. Attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, garantisce ai cittadini una immediata assistenza in caso di necessità e urgenza". Nel 2023, sono stati colti in flagranza di reato 139 spacciatori, di cui 44 tratti in arresto; 1372 gli ordini di allontanamento per reati contro il patrimonio e illeciti amministrativi; 130 invece gli interventi di bonifica e sgombero con oltre 40 persone denunciate. Complessivamente, come riportato nella nota, "sono state contestate 1439 sanzioni e sono stati comminati oltre 168 provvedimenti di sospensione provvisoria dell'attività. Per quanto riguarda il dettaglio delle operazioni, nel centro storico di Venezia ed isole sono state contestate 1135 sanzioni, con oltre 105 provvedimenti di sospensione provvisoria. Nella terraferma le sanzioni contestate ammontano a 304, con l'emanazione di 63 provvedimenti di sospensione provvisoria dell'attività. Nel quadro del controllo delle strutture ricettive, nel 2023 sono state comminate 16 sanzioni amministrative nel centro storico e nelle isole, mentre in terraferma sono state registrate 558 sanzioni". Sono state 162 le sanzioni per superamento dei limiti di velocità. "Nel frattempo ci stiamo attrezzando per l'entrata in vigore del barcavelox - ha sottolineato Agostini - presto lo strumento di controllo sarà omologato ma prima, come indicato dal sindaco Brugnaro, faremo un periodo di prova 'in bianco' per sensibilizzare la popolazione e poi partiremo con le sanzioni". (Rev)