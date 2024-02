Governo: Floridia (M5s), resta grave silenzio Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente Vittorio Sgarbi è fuori dal governo. La tenacia, la forza e la determinazione del Movimento cinque stelle hanno pagato. In un altro Paese, non governato da Giorgia Meloni, si sarebbe dimesso tre mesi fa, o forse non sarebbe mai stato nominato sottosegretario alla Cultura. Resta il grave silenzio che su questo caso ha segnato il comportamento di Giorgia Meloni". Lo afferma la senatrice del Movimento cinque stelle, Barbara Floridia, sui suoi canali social.(Rin)