Rieti: Trancassini (Fd'I), rilancio territori grazie a celebrazioni San Francesco e Giubileo

- Le celebrazioni degli ottocentenari degli eventi della vita di San Francesco e del Giubileo del 2025 "sono un’occasione storica di rilancio e riscatto dei nostri territori che non possiamo perdere. Dobbiamo mettere in campo le migliori strategie e sinergie affinché questi eventi internazionali riescano a portare sviluppo e turismo, invertendo la rotta rispetto ai problemi dello spopolamento e della crisi economica, rimettendo Rieti e la sua provincia al centro di queste celebrazioni". Lo dichiara il coordinatore di Fratelli d’Italia nel Lazio, Paolo Trancassini, intervenendo alla tavola rotonda "Gli 800 anni del Presepe attraverso il Cammino di San Francesco", in corso presso la chiesa di San Giorgio a Rieti. "Questo è un momento straordinario - spiega il deputato - iniziato nel 2023 con l’ottocentenario della Regola Bollata di San Francesco e della prima rappresentazione del presepe di Greccio che proseguirà con il Giubileo del 2025 e che terminerà nel 2026 con l’ottavo centenario della morte del nostro Santo. È necessario però rinnovare a noi stessi la consapevolezza del forte legame di San Francesco con i nostri territori per riuscire a far conoscere e scoprire ai tanti pellegrini di tutto il mondo che giungeranno nella Capitale nel 2025 anche la via di Francesco che attraversa i nostri borghi, il nostro patrimonio artistico e culturale, dove ha vissuto San Francesco e dove si tramandano da secoli le nostre tradizioni e la nostra storia”, conclude Trancassini. (Com)