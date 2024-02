Governo: M5s, caso Santanchè sta cadendo nel dimenticatoio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste ore "in cui si parla con giusta enfasi delle doverose quanto tardive dimissioni del sottosegretario Sgarbi, sta piombando ancora di più nel dimenticatoio il vergognoso caso della ministra Santanchè". Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Attività produttive alla Camera e Industria-Turismo al Senato, Emma Pavanelli, Chiara Appendino, Enrico Cappelletti, Sabrina Licheri, Gisella Naturale e Luigi Nave. "Sui giornali continuano ad emergere nuovi guai per la galassia Visibilia, ma a questo penseranno i magistrati. Quel che è grave è la coltre di omertà con cui Meloni ha avvolto la vicenda della sua ministra del Turismo, forse dovuta all'imbarazzo per le palesi menzogne raccontate dalla stessa in Parlamento e quindi ai cittadini italiani - proseguono -. Noi siamo convinti che chi ha sfruttato la cassa integrazione Covid per il proprio tornaconto, facendosi beffe dei lavoratori, non può continuare a sedere beatamente in Consiglio dei ministri. Il passo indietro, che anche qui arriverebbe più che tardivo tra bilanci falsati e Tfr intascati, sarebbe l'opzione più auspicabile. Magari accompagnato da qualche parola della presidente del Consiglio", concludono.(Com)