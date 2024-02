Stellantis: Nappi (Lega), Pomigliano non si tocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco "rappresenta una delle eccellenze produttive non solo campane ma dell'intera Nazione e va tutelato rispetto ad ogni forma di ridimensionamento. Le dichiarazioni del ceo della multinazionale automobilistica che minaccia tagli e chiusure, destano ancor maggiore perplessità se si considerano gli ingenti contributi pubblici ricevuti dall'azienda nel corso degli anni. Auspichiamo che si ritorni immediatamente sui binari del buon senso per far rientrare l'allarme che sta interessando da vicino migliaia di lavoratori e le loro famiglie. Pomigliano non si tocca". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)