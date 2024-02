Infrastrutture: Palenzona (Fondazione Crt), serve programmazione a lungo termine, problema per sviluppo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo bisogno “di programmazione a lungo termine, senza questa visione, chiunque lo faccia un governo stabile o instabile, se non programmiamo queste cose siamo condannati a farci male da soli. E la situazione è molto grave: vedo poca sensibilità, ma questo può essere un problema molto serio per lo sviluppo del Paese”. Lo ha detto Fabrizio Palenzona, Presidente della Fondazione Crt intervenuto a Milano alla sesta edizione dell'evento “La Ripartenza, liberi di pensare”, nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it “Abbiamo bisogno che le ferrovie facciano il massimo che possono – ha proseguito - che il mare faccia il massimo, ma la crescita del traffico alla destinazione e alla consegna sarà affidata al camion nel raggi di 300 km, all'auto nel raggio di 50 km ancora per moltissimi anni, su gomma e su strada”. “Non possiamo continuare a tenere le infrastrutture che non possono più prendere traffico che se fai manutenzione crei un disagio e un danno economico terribile alle aree della competitività e non pensare che dobbiamo fare queste cose”, ha concluso.(Rem)