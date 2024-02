Europee: Tajani, von der Leyen in pole position come futuro presidente Commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al congresso di Budapest il Partito popolare europeo eleggerà il candidato alla presidenza della Commissione europea. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Forum ministeriale Ue-Asean di Bruxelles. "Probabilmente sarà il futuro presidente della Commissione, perché il Ppe vincerà le elezioni", ha aggiunto. "Mi pare che Ursula von der Leyen sia in pole position. Se sarà lei la candidata noi la voteremo come presidente della Commissione, anche perché negli ultimi mesi si è dimostrata molto attenta alle esigenze del nostro Paese", ha concluso. (Beb)