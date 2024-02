Europee: Tajani, mi candido solo se utile a Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha detto che si candiderà alle prossime elezioni europee solo se sarà utile al suo movimento politico e in accordo con la maggioranza di governo. "Io mi sono candidato cinque volte e sono stato sempre eletto al Parlamento europeo. Non è un problema di campagna elettorale al Parlamento europeo, che non mi spaventa, anche se è la più difficile in assoluto", ha dichiarato in un punto stampa a margine del Forum ministeriale Ue-Asean di Bruxelles. "Però devo aspettare il mio partito, perché rispetto le scelte dei delegati al congresso, che dovrà votare il nuovo segretario. Anche se dovessi essere io, ascolterò tutti prima di decidere, perché sono pronto a farlo se è utile al mio movimento politico", ha aggiunto. "Naturalmente, prima della decisione finale, mi confronterò con Giorgia Meloni e Matteo Salvini per valutare insieme un'opportunità, anche se ognuno è libero di prendere le proprio scelte. Quello che più conta, però, è la tenuta del governo e noi dobbiamo lavorare perché anche il risultato delle europee serva a confermare il consenso ha avuto alle elezioni, ha secondo i sondaggi, e sono convinto che avrà anche alle elezioni europee", ha concluso. (Beb)