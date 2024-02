© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno scorso Belgrado è stata visitata da 1.384.616 turisti, responsabili per 3.453.132 pernottamenti. Lo ha riferito l'Organizzazione turistica della capitale serba (Tob). Il numero dei turisti è aumentato del 17 per cento rispetto al 2022. Di loro, 1.191.270 sono stranieri (+21 per cento rispetto al 2022). (Seb)