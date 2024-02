Russia: Medvedev, non attacchiamo Paesi Nato ma siamo pronti a proteggere nostra integrità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non intende attaccare nessun Paese della Nato ma risponderà in caso di minacce alla sua integrità. Lo ha scritto sui propri profili social il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. Secondo lui, le esercitazioni della Nato mirano a inviare un segnale diretto a Mosca. "Se l'Alleanza stessa ha deciso di condurre esercitazioni di questo livello, allora hanno davvero paura di qualcosa. E non credono (...) nei successi militari del regime neonazista a Kiev", ha sostenuto l'ex presidente russo. "Non intendiamo attaccare nessun Paese della Nato. Questo è compreso da tutte le persone ragionevoli in Occidente. Tuttavia, se giocano troppo e violano l'integrità del nostro Paese, otterranno immediatamente una risposta adeguata", ha proseguito Medvedev, aggiungendo che scoppierà "una grande guerra" che la Nato non potrà evitare. Infine, se la Nato fornirà i suoi aeroporti "ai neonazisti" o stanzierà le sue truppe in territorio ucraino, le sue forze diventeranno "un obiettivo legittimo delle forze armate russe". (Rum)