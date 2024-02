Agricoltura: Bombardieri (Uil), ministro Lollobrigida continua a essere distratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi dispiace dover ribadire che è il ministro Lollobrigida a essere distratto. Lo dichiara in una nota il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. “Nella conferenza stampa odierna, infatti, ho fatto riferimento a lui, oltre che al ministro Salvini, quando ho parlato delle proteste degli agricoltori che bloccano strade e autostrade. Lollobrigida evidentemente non si è accorto di questi disagi arrecati ai cittadini anche perché, forse, lui è più esperto di blocco dei treni. Per quanto riguarda la Pac, invece, ho richiamato una nota del 23 novembre del 2021, pubblicata sul sito di Fratelli d'Italia, nella quale Fitto e Procaccini esprimevano apprezzamento per la riforma della Pac. Forse, su questo punto dovrebbero chiarirsi un po' le idee tra loro”, aggiunge. (Rin)