- Il ministro dell'Agricoltura spagnolo, Luis Planas, ha definito "intollerabili" gli attacchi in Francia contro gli autotrasportatori e i prodotti iberici. A questo proposito, Planas ha annunciato di aver ricevuto una lettera dal suo omologo francese, Marc Fesneau, in cui si scusa e si rammarica per quanto accaduto. "È un gesto nobile e positivo", ha aggiunto Planas. (Spm)