Bosnia: vicesegretario Nato Geoana incontra ministro Difesa Helez

22 luglio 2021

- Il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, ha incontrato alla base militare di Rajlovac, in Bosnia Erzegovina, il ministro della Difesa Zukan Helez. Lo ha riferito la stampa locale. Geoana ha affermato che l'arrivo nel Paese balcanico della delegazione del Consiglio nord-atlantico da lui guidata "dimostra l'importanza del partenariato a lungo termine tra la Nato e la Bosnia Erzegovina, dopo la visita dell'anno scorso del segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg". "Ieri e oggi è stata l'occasione per discutere su come migliorare ulteriormente la nostra cooperazione. Stiamo lavorando su molte cose importanti in molti settori da quando i ministri della difesa dei Paesi della Nato hanno approvato l'anno scorso il pacchetto per lo sviluppo delle capacità di difesa per il vostro Paese", ha aggiunto Geoana, il quale ha sottolineato che le Forze armate bosniache "sono una delle più importanti istituzioni multietniche" e hanno attraversato una "trasformazione eccezionale dalla loro istituzione nel 2005". Helez da parte sua ha detto che l'integrazione euroatlantica è "il nostro unico obiettivo di politica estera". "Spesso ci si chiede quando la Bosnia Erzegovina diventerà membro della Nato. Voglio dire che l'Alleanza Nato è qui in Bosnia Erzegovina. Siamo partner della Nato e vogliamo la piena adesione", ha affermato Helez. (Seb)