Imprese: Tronchetti (Pirelli), Camfin delega per aumento al 5 per cento, oggi siamo fermi - Video

- Camfin “ha dato delle indicazioni relativamente a una delega per aumentare fino al cinque per cento, oggi siamo fermi, è stato acquistato un 2,8 per cento”. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo del gruppo Pirelli, a margine della sesta edizione di “La Ripartenza, liberi di pensare” nato da un’idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it in corso al Centro Congressi della Fondazione Cariplo di Milano, rispondendo a chi gli ha chiesto se Camfin potrebbe rafforzarsi ulteriormente nel capitale di Pirelli. (Video: Agenzia Nova) (Rem)