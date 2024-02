Scuola: Salvini, piena solidarietà a preside picchiato da genitori studente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Che i genitori tornino a fare i genitori. Ineccepibile. Piena solidarietà a Marco Cesario, il preside della scuola di Taranto picchiato e umiliato dai genitori di uno studente. Un episodio sconcertante e non più tollerabile. La Lega si è già mossa con una proposta di legge, già approvata alla Camera e in arrivo tra pochi giorni al Senato, che prevede un pesante inasprimento delle pene per chiunque usi violenza fisica o morale nei confronti degli insegnanti e di chiunque lavori a scuola". Lo scrive su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che aggiunge: "Non solo, il ministro dell’Istruzione, Valditara, sta valutando misure forti per contribuire a stroncare questo fenomeno. Il ripristino di autorevolezza, rispetto e legalità dentro le aule scolastiche passa anche da qui". (Rin)