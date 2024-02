Iran: da Usa sanzioni ad aziende coinvolte nella fornitura di tecnologie critiche a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di diverse aziende, facenti parte di una rete coinvolte nella fornitura di materiali e tecnologie strategiche per il programma di Teheran per lo sviluppo di droni e missili balistici. Il sottosegretario statunitense con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson, ha affermato in una nota che lo sviluppo di armi avanzate convenzionali da parte delle autorità iraniane rappresenta “una minaccia alla stabilità regionale”. Nello specifico, le sanzioni hanno colpito le società Fy International Trading, Duling Technology Hk Limited e Advantage Trading, con sede a Hong Kong; l’azienda iraniana Narin Sepehr Mobin Istatis; e la compagnia China Oil and Petroleum Company, basata sempre a Hong Kong. (Was)