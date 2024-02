Agricoltura: Nevi, FI favorevole a istanze di settore strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Forza Italia “il settore agricolo è strategico, bisogna essere molto più attenti, ascoltare di più le istanze di un settore che è oggettivamente in difficoltà a causa delle guerre, a causa dei cambiamenti climatici e a causa dell'inflazione”. Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicecapogruppo vicario dei deputati azzurri, a Tg Parlamento. “Su questo Forza Italia non indietreggerà rispetto alle posizioni da sempre espresse”, ha aggiunto. (Rin)