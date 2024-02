Medio Oriente: Bonelli (Avs), fermare genicidio a Gaza, governo Meloni riconosca Stato di Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il genocidio a Gaza va fermato: oltre 27 mila morti dal 7 di ottobre, il 70 per cento sono donne e bambini, oltre 65 mila gravemente feriti mentre 1,9 milioni di palestinesi sono sfollati e risiedono in 154 rifugi dell'Unrwa o vicino a questi rifugi. La decisione, per noi criminale, di fermare i finanziamenti a Unrwa da parte del governo italiano colpisce esclusivamente la popolazione e di questo il governo Meloni se ne deve vergognare". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli. "La premier dovrebbe convocare con urgenza il consiglio dei ministri per fare quattro cose: ripristinare i fondi a Unrwa, riconoscere lo stato di Palestina, chiedere l' immediato cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Basta con questa ignavia che ci fa assistere in silenzio a crimini contro l'umanità perpetrati dentro la striscia di Gaza per decisione del governo Netanyahu", conclude.(Com)