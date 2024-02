Roma: Santori (Lega), no a chiusura scuola formazione capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega “dice no alla chiusura della scuola di formazione capitolina, realtà valida che offre aggiornamento continuo in tutti gli ambiti e a tutti i livelli relativi alle attività dei dipendenti di Roma Capitale”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, a proposito della Scuola di formazione di Roma Capitale. “Il sindaco chiarisca – aggiunge - ma soprattutto si opponga a questa scelta. Riteniamo suo dovere rispettare e sostenere il Campidoglio e chi ci lavora evitando logiche mercantili, senza azzerare una realtà che funziona e che contribuisce all'erogazione corretta dei servizi dell'amministrazione e a migliorare la professionalità dei lavoratori", conclude Santori.(Com)