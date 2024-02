Energia: Zucconi (Fd'I), eolico offshore tecnologia che va inserita in mix energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tecnologia dell’eolico offshore "è senza dubbio da tenere in considerazione e siamo dell’idea che non possa non far parte della strategia energetica, ma occorre fare attenzione e considerare i rischi legati al bacino del mar Mediterraneo e dei relativi siti connessi con la rete a terra". Lo scrive, in una nota, il responsabile del settore Energia alla Camera di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. "Come più volte dimostrato, il governo Meloni sta lavorando per raggiungere in tempo gli obiettivi energetici e ambientali decisi in Europa, tenendo però sempre in considerazione le esigenze energetiche del Paese e dei cittadini - continua il parlamentare -. L’eolico offshore è un’energia pulita che possiamo utilizzare, ma occorre studiare bene come far coesistere questa tecnologia con il fabbisogno energetico dell’Italia, considerando i tempi per poter attuare un investimento di questa portata. Bene che il ministro Pichetto abbia informato dell’inizio della valutazione dei porti e dei soggetti interessati a questa tecnologia, ci vorrà del tempo per vedere i primi risultati, ma la strada intrapresa è quella giusta". (Com)