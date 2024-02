Ue: Nagel (Bundesbank), improbabile grave recessione da politica Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È improbabile che la politica monetaria restrittiva della Banca centrale europea (Bce) porti l’eurozona in una grave recessione. È quanto dichiarato dal presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, nel corso di un’intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo il banchiere centrale tedesco, un “atterraggio morbido” nell’area dell’euro appare possibile. Ciò significa “ridurre l'inflazione senza mettere a dura prova l'economia”. Nagel ha poi ribadito che un ribasso dei tassi di interesse da parte della Bce non è ancora giustificato: “La prospettiva dei prezzi non è ancora abbastanza chiara, per questo motivo è troppo presto per tagliare”. Al momento, la Bce sembra stia somministrando la giusta dose di aumenti dei tassi ma, ha sottolineato Nagel, “come in medicina, anche nella politica monetaria è importante tenere d'occhio il paziente”. Secondo il presidente della Bundesbank, la dose non dovrebbe essere ridotta troppo presto e quanto ottenuto non dovrebbe essere messo a repentaglio: “È una sfida”. (Geb)