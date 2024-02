Caso Pozzolo: Borghi (Iv), pubblici ufficiali presenti dicano come sono andate le cose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella notte di Rosazza c'erano sicuramente tre pubblici ufficiali dotati di mandato elettivo ed istituzionale (oltre a numerosi agenti di polizia penitenziaria). Uno, deputato, ha smentito di aver sparato. Gli altri due - il sottosegretario alla giustizia Delmastro e il sindaco Delmastro - possono fare altrettanto? Se sì, lo dicano immediatamente e in modo giuridicamente formale e ineccepibile". Lo scrive su X il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva. "E chi sono gli altri che hanno toccato quella pistola? E, soprattutto, visto che un pubblico ufficiale ha il dovere di segnalare alla magistratura la commissione di un reato di cui è testimone o al corrente, perché nessuno dei pubblici ufficiali di Rosazza si assume una responsabilità davanti al Paese e agli elettori che rappresentano, dicendo come sono davvero andate le cose in quell'assurdo veglione tra le montagne biellesi?", conclude. (Rin)