Olimpiadi 2026: Lo Russo su pista bob, tifo Italia ma spiace per opportunità mancata

- Ovviamente io da Italiano faccio il tifo perché i giochi siano svolti al meglio e in Italia. E' chiaro che da sindaco di Torino sono dispiaciuto di questa opportunità mancata per il nostro territorio. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine delle Final Eight di basket commentando l'ok ufficiale ai lavori per la pista da bob a Cortina per le Olimpiadi 2026 che di fatto chiudono definitivamente la porta, salvo sorprese, all'ipotesi Cesana (Piemonte). "Ci siamo messi a disposizione con spirito di servizio con la Regione per questa possibilità", ha concluso. (Rpi)