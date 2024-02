Omicidio Bricca: via al processo a Frosinone, padre di Thomas “ferita che ancora sanguina”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa due ore è durata, questa mattina in corte d’assise a Frosinone, la prima udienza del processo che vede imputati Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, accusati dell’omicidio di Thomas Bricca avvenuto ad Alatri nel tardo pomeriggio del 30 gennaio dello scorso anno. Dinnanzi alla corte presieduta dal giudice Francesco Mancini non c’erano i due imputati ma c’erano il padre della vittima, Paolo Bricca, la madre Federica Sabellico (i due non sono sposati), e la sorella Silvana, che si sono costituiti come parte civile insieme al comune di Alatri. Un inizio del processo subito interrotto da una prima camera di consiglio per permettere alla giuria di decidere su questioni preliminari, ma subito dopo si è proceduto alla calendarizzazione delle udienze che si protrarranno almeno fino alla fine dell’anno fissando una udienza al mese ogni primo venerdì. (segue) (Rer)