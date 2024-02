Omicidio Bricca: via al processo a Frosinone, padre di Thomas “ferita che ancora sanguina” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 70 sono i testimoni che le parti hanno chiesto di sentire in una lista che il tribunale però, vorrebbe fosse sfoltita. La prossima udienza, quindi, cadrà il primo marzo. Secondo la ricostruzione della procura, padre e figlio, la sera del 30 gennaio arrivarono nel centro storico di Alatri in sella ad uno scooter: mentre il padre guidava il ciclomotore, Mattia impugnava la pistola dalla quale è partito il colpo diretto ad un gruppo di giovani che stava conversando a 18 metri di distanza in un angolo semibuio di via Liberio: in quel gruppo c’era Thomas, e il proiettile gli centrò la testa uccidendolo dopo alcune ore di agonia. Una spedizione punitiva, forse, fatta per spaventare un gruppo di ragazzi contro cui i Toson si erano picchiati nei giorni scorsi. Fatti dei quali Thomas era estraneo. (segue) (Rer)