Omicidio Bricca: via al processo a Frosinone, padre di Thomas “ferita che ancora sanguina” (3)

- “E’ una ferita che come la tocchi sanguina” ha detto ad “Agenzia Nova” Paolo Bricca. “Questa mattina – ha anche detto il padre di Thomas - ho respirato aria positiva”. A proposito dell’assenza degli inputati in aula, Mattia in carcere a Rebibbia, Roberto a Velletri, Bricca ha detto che avrebbe voluto “guardarli in faccia ma non credo che verranno alle udienze perché si vergognino. Hanno negato e stanno negando anche di fronte all’evidenza dei fatti”. Il processo sarà lungo, forse un anno “ma – dice – ci sono tanti elementi per sperare in una condanna giusta”. (Rer)